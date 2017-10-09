رئيس ناد قطري ينتقد تأهل مصر والسعودية لكأس العالم.. ويطلب أمرا غريبا (صور)

انتقد سعود بن خالد آل ثاني، رئيس نادي الريان القطري، تأهل منتخبي مصر والسعودية لنهائيات كأس العالم روسيا2018، في الوقت الذي تعاني فيه منتخبات الأرجنتين وهولندا في التصفيات.

ولحقت مصر بالسعودية التي تأهلت كأول منتخب عربي لمونديال روسيا.

وغرد سعود آل ثاني :”نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر والسعودية ، شيء خارج عن قدرة العقل البشري #موسكو ٢٠١٨”.

وتابع :”يفترض تطبيق المقياس الفني، القارة الصفراء والسمراء لا تحتاج سوى ٣ مقاعد والباقي يوزع بين أمريكا وأوروبا ولا يغيب ميسي ولا يحضر كهرباء”.

نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر و السعودية ، شيئ خارج عن قدرة العقل البشري #موسكو ٢٠١٨ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 9, 2017

وفشلت قطر في التأهل لكأس العالم بعدما قدمت أداء هزيلا خلال التصفيات في مجموعة تأهل عنها إيران وكوريا الجنوبية، فيما تنافس سوريا مع أستراليا على نصف بطاقة الملحق الآسيوي.

وطالب رئيس نادي الرياض بوضع معايير تضمن تأهل ليونيل ميسي لكأس العالم، فلا يمكن بحسب رأيه أن يتأهل محمود كهربا لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد السعودي، في الوقت الذي لم يتأهل فيه ميسي.

وتخوض الأرجنتين جولة حاسمة وأخيرة في تصفيات كأس العالم، وتحتاج للفوز على الإكوادور لتتمكن من التأهل أو الدخول في ملحق آخر.

كما تحتاج هولندا للفوز على السويد بتسعة أهداف على الأقل من أجل خوض ملحق.

ويرى سعود أن قارتي أفريقيا وآسيا لا تحتاجان أكثر من 3 مقاعد بدلا من 5 وأربعة ونصف على الترتيب.