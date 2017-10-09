مغرد سعودي يتعهد بهدية قيمة للمشجع المصري الذي رقص بقدم واحدة

تعهد المغرد السعود الشهير، منذر آل الشيخ مبارك، بالتكفل للمشجع المصري الذي ظهر، مساء أمس الأحد، وهو يحتفل بقدم واحدة، بعدما ترك كرسيه المتحرك وأخذ في الرقص بعد انتهاء مباراة المنتخب المصري ضد الكونغو، وتأهله لكأس العالم 2018، بالإقامة وتذاكر المباريات إلى روسيا لحضور كـأس العالم 2018.

الفيديو لاقى إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث علق أحدهم على الفيديو، قائلا: “شوفوا الفرحة بتعمل أيه، قام من على الكرسي المتحرك وبيتنطط على رجل واحدة”.

وقام أحد المغردين على تويتر بإرسال صورة للمشجع لآل الشيخ، وهو يرقص بشكل هيستيري عقب التأهل للمونديال، قائلا: “والله هذا اللي يستحق طرف صناعي ثم يسافر إلى روسيا يشجع المنتخب”.

ليرد عليه المغرد الشهير، مشددا: “وهذا أيضاً تذاكر وسكن وإقامة مدفوعة الوجبات إن رغب في السفر”، مطالبا أن يتواصل معه المشجع فورا.

وعاد منتخب مصر إلى المشاركة بكأس العالم بعد غيابه عن الظهور في المحفل العالمي منذ كأس العالم 1990 في إيطاليا بعد فوزه على الكونغو 2/1 وتعادل أوغندا مع غانا في الجولة الخامسة من التصفيات.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ثم أوغندا بالمركز الثاني بـ8 نقاط، وغانا 6 نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا الكونغو بنقطة واحدة، ليضمن التأهل قبل مواجهة غانا نوفمبر المقبل.

ريال مدريد يبارك التأهل

بارك نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للمنتخب المصري بتأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

ونشر نادي ريال مدريد تهنئة عبر صفحته كتب فيها: “نادي ريال مدريد يهنئ منتخب مصر على التأهل لكأس العالم 2018! ???? ألف مبروك للفراعنة وشعبهم العظيم”.

ويحظى نادي ريال مدريد بشعبية كبيرة في مصر وهو ما أكده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق الملكي في حديثه للإعلام المصري في وقت سابق.

وتأهل منتخب مصر للمونديال بعد غياب 28 عامًا، منذ أخر مشاركاته عام 1990.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10151425932639953&id=19034719952