جماهير نادي النصر السعودي تترقب قرارا مهما في اجتماع أعضاء الشرف اليوم

تترقب جماهير نادي النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الشرفي الحاسم والذي سيوضّح إمكانية مشاركة النادي آسيوياً الموسم المقبل أم لا.

وكانت الأمانة العامة في نادي النصر وجهت الدعوة لأكثر من 60 عضو شرف نصراويا، لحضور الاجتماع الذي يرأسه الأمير مشعل بن سعود، لمناقشة دعم النادي مالياً من أجل الوفاء بالالتزامات الواجب سدادها لنيل الرخصة الآسيوية.

وتهدف إدارة النصر من وراء هذا الاجتماع إلى توفير الدعم المالي اللازم لنيل الرخصة الآسيوية، التي تخوّل للنادي المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وشدد نادي النصر على تمسكه بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بجانب الهلال والأهلي والاتحاد.

والنصر بحاجة لسداد ما لا يقل عن 40 مليون ريال من الالتزامات المستحقة عليه، حتى يتمكن من تقليل مديونياته إلى الحد الذي يتوافق مع لوائح الاتحاد الآسيوي.

وتعهد الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، بسداد 15 مليون ريال من المبلغ المطلوب، على أن يتكفل أعضاء الشرف بسداد المبلغ المتبقي وهو 25 مليون ريال.