ما هي آلية اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم؟ رئيس الاتحاد يجيب

أثار ضم الثنائي الشاب مختار علي وفارس عابدي، لصفوف المنتخب السعودي والذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2018 في روسيا العام المقبل، العديد من التساؤلات عن الآلية التي يتم بها اختيار اللاعبين لتمثيل “الأخضر” في المرحلة الحساسة والمهمة المقبلة.

ورد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هذا التساؤل في تصريحاته لقناة “إم بي سي برو”، قائلا: “المنتخب السعودي أبوابه مفتوحة للجميع، ولكنه بالطبع سيكون للأجدر والأكفأ، ومن يعلب في المونديال سيكون فعلا من يستحق أن يرتدي شعار المنتخب، وستلاحظون أن المدرب الأرجنتيني باوزا، سيقنن اختياره لمن يستحق أن يمثل المنتخب”.

وأضاف: “نحن في مرحلة مختلفة تماما عن الفترة الماضية، وسنلعب مع أقوى المنتخبات في المونديال وتمثيلنا يجب أن يرتقي في مستوى وطننا ومكانته ونشرف وطننا بأفضل نتيجة ومستوى وأبواب المنتخب بالتأكيد مفتوحة للجميع”.

عادل عزت :

تمثيلنا لوطننا يجب أن يترقي لمكانته، و اللاعبين الجدد قدموا مستوى مميز أمام جامايكا #اخر_شوط pic.twitter.com/NmBaHUYhVg — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 8, 2017

وأردف: “مختار علي قدم مستوى جيدا في أول مباراة له أمام جامايكا، وفارس عابدي أيضا قدم مستوى طيبا وهو لاعب شاب وكل اللاعبين الجدد قدموا مستويات مطمئنة”.

ويواجه الأخضر الأول المنتخب الغاني في اليوم الـ10 من الشهر الجاري، بعد أن لعب أولا ضد جامايكا وفاز عليها بخماسية.

ويمثل عابدي المنتخب للمرة الأولى بعد أن استدعاهم الأرجنتيني إدغاردو باوزا في أول ظهور له مع الأخضر.

ويمثل عابدي أكاديمية IMG الأمريكية حيث تدرج في صفوف أكاديمية IMG بفئاتها السنية كلاعب مهاجم.

وشارك اللاعب في هذا الموسم مع فريق الأكاديمية تحت 18 عاما في 9 مباريات وسجل 9 أهداف وصنع هدفين وسبق له المشاركة مع المنتخب الأمريكي فئة تحت 18 سنة.

فيما سيكون محترف تشيلسي والمعار إلى فيتسيه الهولندي، مختار علي، ضمن القائمة التي اختارها باوزا من مواليد المملكة رغبة منه في الوقوف على مستوياتهم وقدراتهم.