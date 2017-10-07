المنتخب السعودي يكتسح جامايكا بخماسية وديًا (فيديو)

فازت السعودية 5-2 على جاميكا وديا، اليوم السبت، في جدة في أول مباراة بقيادة مدربها الأرجنتيني الجديد إدغاردو باوزا في إطار الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وعينت السعودية مدرب الأرجنتين والإمارات السابق مدربا لمنتخبها الوطني الشهر الماضي بعد أيام من تأهله لنهائيات روسيا تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

وافتتح سالم الدوسري أهداف السعودية في الدقيقة 22 لكن جاميكا عادلت النتيجة في الدقيقة 34 قبل أن يجعل هزاع الهزاع النتيجة 2-1 في الدقيقة 37 لصالح أصحاب الأرض.

وأضاف سلمان الفرج الهدف الثالث بعد سبع دقائق أخرى من ركلة جزاء وأضاف محمد البريك هدفا رابعا في الدقيقة 47 قبل أن يقلص الضيوف الفارق مجددا في الدقيقة 67.

واختتم عبد الله الجوعي خماسية السعودية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتلتقي السعودية مع غانا في مباراة ودية أخرى في جدة، يوم الثلاثاء المقبل.