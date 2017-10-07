ماذا قدم مختار علي خلال مباراة السعودية وجامايكا؟‎ (فيديو)

قدم اللاعب السعودي مختار علي، أوراق اعتماده مع منتخب بلاده، في مواجهة “الأخضر”، اليوم السبت، أمام جامايكا، في اللقاء الذي جمع الفريقين وديًا، استعدادًا لخوض غمار مونديال روسيا 2018.

وساهم مختار في الهدف الخامس للمنتخب السعودي، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع جامايكا ومرر الكرة ببراعة ليسجل منها عبدالله الجوعي الهدف الخامس في الدقيقة 92.

قووووووووووووووووووووووول الخامس السعودية HD مختار علي ???? pic.twitter.com/ak15vYyI0f — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 7, 2017

وبات اللاعب مختار علي (19 عامًا) أول لاعب (مواليد) ينضم لصفوف المنتخب السعودي الأول إثر حصوله رسميًا على جواز سفر سعودي بعد موافقة المقام السامي، بحسب ما أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اللاعب مختار علي الذي ينحدر من أصول صومالية، مواليد مدينة جدة، ولد في 30 أكتوبر 97، قبل أن ينضم إلى ناشئي تشيلسي الإنجليزي عام 2013 بعد أن كان الالتحاق بالنادي اللندني يشكل حلمًا للاعب الذي وقّع عقدًا مع شباب تشيلسي في أغسطس 2016، يمتد حتى شهر يونيو 2018، كما مثّل منتخب إنجلترا للناشئين ولعب معه مباراتين ومنتخب الشباب ولعب معه أربع مباريات، ويلعب حاليًا بنظام الإعارة في فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الهولندي الممتاز برصيد 14 نقطة.

مختار علي واضح انه فنان — MH (@mamdooss) October 7, 2017

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لاستقطاب المواهب الكروية من مواليد المملكة، ضمت اللاعبين الدوليين السابقين محيسن الجمعان وفؤاد أنور ونواف التمياط ومحمد نور ومحمد شليه وحمزة إدريس، وقد نجحت اللجنة في اختيار 70 لاعبًا في تجمع مدينة جدة و30 لاعبًا في تجمع العاصمة الرياض، وستتواجد في الأحساء ومن ثم جازان، لاكتشاف المزيد من المواهب واختيار الأبرز منهم.

مختار علي والله مكسب هللاعب ???????? — ياسر الغازيّ . (@ix861_) October 7, 2017

وشهدت السنوات الماضية العديد من المواهب الكروية التي ولدت وترعرعت ونشأت في السعودية وتسربت إلى دول مجاورة ومثلت أنديتها ومنتخباتها.