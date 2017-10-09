محمد الدعيع يعتذر عن تغريدات اعتبرت مسيئة لمسؤول سعودي بارز

اعتذر الحارس السعودي الشهير، محمد الدعيع، اليوم الاثنين، عن تغريدات سابقة اعتبرت مسيئة لمسؤول سعودي بارز، قائلاً إنه كان في “حالة نفسية خلال الأيام الماضية”.

وكتب الدعيع عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أعتذر عن ماورد بتغريداتي السابقة ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ماتعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية”.

وحذف الدعيع تغريدتين سابقتين له قال فيهما “إلى من يهمه الأمر (ياللي ما تعرف وش تاريخي جاهل طول عمرك جاهل ياجاهل) (ت).. مشكلتي هلالي”.

اعتذر عن ماورد بتغريداتي السابقة ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ماتعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية. — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) October 9, 2017

ورغم أن الدعيع لم يسم أحداً في تغريدتيه، إلا أن كلامه اعتبر موجهاً لرئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الذي كان مشجعاً سابقاً لفريق النصر الخصم التقليدي لفريق الهلال، حيث يشكل الناديان قطبي العاصمة الرياض.

كما زاد من تلك التكهنات، ما قرره آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي وتقلد منصبه الرياضي الشهر الماضي، بتكليف الحارس الدولي السابق حسين الصادق ليكون ممثلاً للهيئة العامة للرياضة في ترتيبات تأسيس أكاديمية “أوليفر كان”، في ظل توقعات الكثيرين تعيين الدعيع في هذا المنصب.

وكانت الهيئة وقعت قبل أيام عقدا مع أسطورة الحراسة الألمانية، أوليفر كان، ليشرف على أكاديمية مختصة بتحضير حراس المرمى للفرق والمنتخب السعودي مستقبلا، وذلك في خطوة من أجل حل مشكلة حراسة المرمى التي يعاني منها الأخضر السعودي خلال السنوات الماضية.

وتسببت تغريدات الدعيع حينها بجدل واسع وانقسام بين عشاق كرة القدم الكثر في المملكة، حيث دعمه كثير من عشاقه في موقفه الذي بدا غاضباً من تجاهل اسمه في الأكاديمية الجديدة وانتقده آخرون على ذلك الموقف.

وشارك الدعيع، البالغ 45 عامًا، مع المنتخب السعودي في 180 مباراة في العديد من البطولات، من بينها 10 مباريات في كأس العالم، و 8 في كأس القارات.