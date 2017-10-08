السعودية.. الحارس محمد الدعيع يفتح النار على الإعلامي وليد الفراج (فيديو)

انتقد الحارس الأسطوري للكرة السعودية محمد الدعيع، الإعلامي وليد الفراج عقب انتقاد الأخير لتغريدات الحارس السابق المحذوفة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان “الدعيع” قد أبدى انتقاده لعدم اختياره مسؤولًا عن أكاديمية أوليفر كان الدولية، واختيار حارس الاتحاد السابق حسين الصادق بدلًا منه.

وشارك الدعيع (45 عامًا) مع المنتخب السعودي في 180 مباراة في العديد من البطولات، من بينها 10 مباريات في كأس العالم، و 8 في كأس القارات.

وقال وليد الفراج عبر برنامج “أكشن يا دوري”: “محمد الدعيع قال إن مشكلته أنه هلالي.. وكل منتسب للأندية عند استبعاده يتعذّر بالنادي.. تغييرات ضخمة، ويجب علينا دعم المشروع الوطني”.

وردَّ الدعيع على الفراج بتغريدة قال فيها: “‏آخر زمن أنت، وش قدمت، وش أنا قدمت؟”.