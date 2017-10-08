كيف ساند السعوديون مصر قبل مباراة الكونغو الحاسمة؟

دشن سعوديون هاشتاغ #الجمهور_السعودي_يساند_مصر في إشارة لدعمهم المنتخب المصري الذي يستضيف الكونغو على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة حاسمة من أجل التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الثانية بتصفيات كأس آسيا المؤهلة للمونديال.

صوت القرآن يملأ جنبات ملعب برج العرب ..

الذي سيحتضن لقاء #مصر_الكونغو ..

كل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب المصري ..#المونديال_يامنتخبنا .. pic.twitter.com/FYbKbLIpns — وليد سعيد (@Rabanalsafena) October 8, 2017

وغرد فهد عافت “الجمهور السعودي يساند منتخبه المصري.. و أهله وأحبته في مصر.. الفرحة لن تكتمل قبل أن نرفع علم مصر مع علم المملكة”.

وغرد عمر سليمان العريفي “بالتوفيق لإخواننا المصريين في مباراة الليلة.. معًا إلى المونديال إن شاء الله “.

وتفاعل المعلق المصري بلال علام مع الهاشتاغ السعودي “على عيننا وعلى راسنا .. وبإذن الله على روسيا سوا”.

وعلق الصحافي السعودي محمد الخالد :”كلنا ثقة بنجوم المنتخب المصري الشقيق ، لتحقيق حلمنا جميعا بوصولهم لمونديال روسيا 2018 .. قلوبنا وعواطفنا معكم”.

وأصبح منتخب مصر على أعتاب التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 ويكفيه الفوز على الكونغو مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز بتذكرة التأهل للمونديال بعد غياب 28 عامًا كاملا حين شارك آخر مرة في كأس العالم نسخة 1990 بإيطاليا.

وعلق يحي الغماري :”يستحق شعب مصر الحبيب أن يفرح، وبإذن الله الفوز ونزف منتخب مصر لكأس العالم .. قلوبنا معكم يا أبناء أم الدنيا “.

وغرد بدر عبيد الحربي”هيا بنا ي مصر الى روسيا”.

وغرد الإعلامي السعودي بتال القوس “الليلة.. تاريخية للأشقاء المصريين.. يارب تصير فرحتنا بالتأهل للمونديال مضاعفة بوجود مصر العروبة والتاريخ.. اعملوها يا قدعان”.

وغرد الإعلامي السعودي سعيد الهلال “علشان مصر تبقى في السمبتيك. عاوزينك يا كوبر تزبط التكتيك”.