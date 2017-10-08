مباراة مصر والكونغو.. 5 أسلحة يراهن عليها الفراعنة لاقتناص تذكرة كأس العالم

أصبح منتخب مصر على أعتاب التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 ويكفيه الفوز على الكونغو مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز بتذكرة التأهل للمونديال بعد غياب 28 عامًا كاملة حين شارك آخر مرة في كأس العالم نسخة 1990 بإيطاليا.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي الأسلحة التي يراهن عليها منتخب مصر لقهر الكونغو واقتناص تذكرة المونديال فإلى السطور المقبلة:

دعم الجماهير

لا شك أن دعم الجماهير بالنسبة لمنتخب مصر في ملعب برج العرب الذي يستضيف لقاء الكونغو وسيشهد حضوراً يتخطى 75 ألف مشجع وأيضاً خارج الملعب في ربوع الجمهورية كافة سيكون أهم سلاح مع المنتخب.

ويأمل المنتخب المصري إسعاد جماهيره التي لم تعرف طعم الفرحة بالتأهل للمونديال منذ عام 1990 وهي المشاركة الثانية والأخيرة بعد نسخة 1934.

تألق صلاح

يسعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لإكمال مسلسل تألقه في الموسم الحالي وفي الفترة الأخيرة.

وقدم صلاح بداية قوية مع فريقه الجديد ليفربول كما أنه هداف الجيل الحالي برصيد 30 نقطة وأصبح السلاح الأهم والأقوى في يد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني.

وقال وليد صلاح الدين نجم الأهلي الأسبق لـ “إرم نيوز” إن صلاح هو السلاح الأخطر وحتى إذا تمت مراقبته بصورة كبيرة سيكون هناك مساحات في دفاع الكونغو يجب استغلالها.

وأضاف أن محمد صلاح هو اللاعب الأفضل والأبرز في الجيل الحالي ونجم يخشاه الجميع في أفريقيا ويجب الاستفادة من وجوده بشكل أكبر من زملائه.

دفاع كوبر

رغم الانتقادات التي يواجهها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري بسبب طريقته الدفاعية إلا أن هذا الأمر أصبح سلاحاً مهماً في مباراة الكونغو.

يحتاج منتخب مصر لتوازن دفاعي وعدم إتاحة المساحات أمام سرعات لاعبي الكونغو فالأمر لن يكون سهلاً لاختراق دفاع الفراعنة في ظل طريقة كوبر.

وأكد ربيع ياسين نجم منتخب مصر في مونديال 1990 لـ “إرم نيوز” أن الدفاع نقطة مهمة في خطط منتخب مصر، موضحًا أنه من المطلوب عدم إتاحة أي مساحات لأي لاعب في الكونغو لاختراق الخط الخلفي.

وأشار إلى أن منتخب مصر يحتاج للدفاع القوي والهجوم المنظم الضاغط لتسجيل أهداف مبكرة وإنهاء الجدل بشكل سريع.

نجوم البريميرليغ

يراهن المنتخب المصري على خبرات نجوم البريميرليغ وهم الرباعي محمد صلاح ومحمد النني لاعب وسط آرسنال وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ورمضان صبحي صانع ألعاب ستوك سيتي.

واستفاد منتخب مصر من تجربة احتراف نجومه خاصة أنهم كلهم عناصر أساسية في تشكيلة الفراعنة.

عقدة برج العرب

يجيد منتخب مصر اللعب مع هيكتور كوبر على ملعب برج العرب بشكل لافت.

ولم يخسر المنتخب تحت قيادة كوبر على ملعب برج العرب على الإطلاق وهو الأمر الذي يعد سلاحًا مهمًا بالنسبة لمنتخب مصر.