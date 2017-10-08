السعودية تتجه لرفع عدد أندية دوري المحترفين لـ20.. وهذه تكلفة تكييف ملعب الجوهرة

قال رياض المزهر، محلل قناة “إم بي سب برو”، الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين، إن هيئة الرياضة السعودية، تتجه لرفع عدد أندية دوري المحترفين السعودي ليصبح 20 ناديًا بدلًا من 14 ناديًا.

وأشار المزهر عبر برنامج آخر الشوط إلى أن الأمر له عيوب وإيجابيات.

وشدد على أن رفع عدد أندية الدوري قد يسبب إجهادًا للاعبين، وعبئًا أكبر على ميزانية اتحاد الكرة.

كانت هيئة الرياضة قد ألغت مسابقة كأس ولي العهد السعودي، على أن يحمل كاس السوبر لقب كأس ولي العهد.

من جهة أخرى، قالت المزهر إن تكلفة تكييف ملعب الجوهرة 120 مليون ريال سعودي.

كانت هيئة الرياضة قد طلبت دراسة تكييف ملعب الجوهرة في مدة أقصاها 30 يومًا.

ضيوف #آخر شوط .. يناقشون :

– تولي هيئة الرياضة إدارة ملعب الجوهرة و اعتماد تكييفه .

– زيادة عدد فرق الدوري السعودي . pic.twitter.com/NNXt8Ins6P — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 7, 2017

ويستضيف ملعب الجوهرة أبرز الاحداث الرياضية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها مباراة اليابان التي تأهل من خلالها الأخضر لكأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن المزهر ،أشار إلى أن إدارة ملعب الجوهرة ستتنتقل إلى هيئة الرياضة بدلًا من شركة “أرامكو” التي قامت بتنفيذه.