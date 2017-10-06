وفاة السباح السعودي فيصل الحسن (صورة)

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الجمعة، وفاة فيصل الحسن، لاعب نادي الصفا السعودي للسباحة، بعد توقف عضلة القلب، خلال تدريبات المنتخب السعودي، في مسبح المدينة الرياضية بمدينة الدمام.

وأوضح التقرير النهائي، أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ في عضلة القلب أدى للوفاة مباشرة.

ووجّه ‏تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب منتخب السباحة فيصل الحسن، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

وقدّم رئيس الاتحاد السعودي للسباحة أحمد القضماني، واللجنة الأولمبية السعودية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، النعي لعائلة الحسن وللوسط الرياضي.

إلى رحمة الله،

بطل الصفا للسباحة ولاعب المنتخب السعودي الشاب فيصل عاصف الحسن، إذ وافته المنيّة أثناء أدائه للتمارين مع المنتخب في الدمام. pic.twitter.com/e6DjTZwQP0 — نادي الصفا السعودي (@alsafaclub) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧