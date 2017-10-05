الروماني ماريوس سيبيريا يوقّع رسميًا عقودًا تدريبية لنادي الرائد السعودي (صور)

الروماني ماريوس سيبيريا يوقّع رسميًا عقودًا تدريبية لنادي الرائد السعودي (صور)

المصدر: د -ب-أ

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد السعودي، اليوم الخميس، عن إتمام التعاقد مع الروماني ماريوس سيبيريا، ليتولّى تدريب الفريق الكروي الأول، بدءًا من الموسم الجاري.

ووقّع فهد المطوع، الرئيس المكلف، العقود مع المدرب الروماني ليتولّى القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين مقبلين.

وكانت إدارة الرائد قد قررت إقالة المدرب الجزائري توفيق روابح، بسبب سوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وطالب المطوع جماهير النادي بالوقوف مع الإدارة في المرحلة المقبلة، ومؤازرة الفريق والتكاتف من أجل مصلحة الرائد.

ويقبع الرائد في مؤخرة ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي، برصيد نقطة واحدة فقط.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعفى عبدالعزيز التويجري من رئاسة نادي الرائد مكلفاً فهد المطوع.

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