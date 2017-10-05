استدعاء عبدالرحمن اليامي مهاجم نادي الهلال لمنتخب السعودية‎

قرّر إدغاردو باوز المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعاء عبدالرحمن اليامي للمشاركة في معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة جدة.

ويستعد المنتخب السعودي لمباراتي جامايكا وغانا، الوديتين، في أول ظهور للمدرب الأرجنتيني مع الأخضر.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه، إن باوزا عقد اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين، استعرض من خلاله عددًا من اللقطات التلفزيونية تناولت جوانب تكتيكية على المستويين الهجومي والدفاعي.

وشارك في مران المنتخب السعودي المهاجم محمد السهلاوي، بعد أن اكتفى أمس بتدريبات خاصة مع الجهاز الطبي.