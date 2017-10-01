إعلان قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهتي جامايكا وغانا

أعلنت إدارة المنتخب السعودي عن القائمة المختارة من المدير الفني، الأرجنتيني إدغاردو باوزا، للمشاركة في المعسكر الداخلي ،الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من الـ2 – الـ10 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر مواجهتين وديتين ،الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا ،والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه.

وسيكون يوم غدٍ الاثنين موعدًا لتجمع اللاعبين في الرياض، وستدشن أولى الحصص التدريبية مساء اليوم نفسه على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله العويشير.

???? l قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمعسكر الرياض استعدادًا لمواجهتي جامايكا و غانا في الفترة 2 إلى 10 أكتوبر pic.twitter.com/HwzJpd3ps0 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 30, 2017

وفي خط الدفاع: ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، معتز هوساوي ، محمد آل فتيل ، أسامة هوساوي ، منصور الحربي ، عبدالله الزوري ، عبدالله الحافظ ، سعيد المولد ، عبدالرحمن العبيد ، عبدالله الشمري ، محمد خبراني.

ولخط الوسط: عبدالملك الخيبري ، سلمان الفرج.

عبدالمجيد الرويلي ، عبدالله عطيف ، حسين المقهوي ، سالم الدوسري ، يحيى الشهري ، سلمان المؤشر ، عبدالفتاح عسيري ، محمد كنو ، عبدالله المطيري ، عبدالله الجدوعي ، أحمد الفريدي ، محمد الكويكبي ، فارس عابدي ، وفي الهجوم : محمد السهلاوي ، هزاع الهزاع.

من جهة أخرى، قرر المدير الفني إشراك عدد من اللاعبين من مواليد المملكة في معسكر منفصل ينطلق غدٍ الاثنين بالملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار الاستفادة من القرار الصادر من الهيئة العامة للرياضة في استكشاف اللاعبين الموهوبين.

ورغبة منه للوقوف على مستوياتهم وقدراتهم عن قرب حيث تم اختيار اللاعبين، هم: مختار عبدالله ، هارون عيسى ، عبدالفتاح آدم ، أحمد محمد ، مروان عثمان ، محمد السيد ، عبدالباسط سليمان ، نذير إبراهيم ، علي النمر ، أحمد أشرف ، يوسف العطار .