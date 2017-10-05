السعودية.. إطلاق نار على لاعب سابق لنادي الاتفاق (صورة وفيديو)

ذكرت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء، أن الدولي الكاميروني واللاعب السابق لنادي الاتفاق السعودي والترجي التونسي، أمينو بوبا تعرض لإطلاق نار من أشخاص مجهولين.

وأفادت تقارير كاميرونية أن 6 أشخاص اقتحموا منزل اللاعب بمنطقة ”بونابري” في مدينة ”دوالا” الكاميرونية ونهبوا مبلغًا يقترب من 6000 دينار تونسي.

كما أفادت التقارير أن بوبا (26 عامًا) أُصيب برصاصتين على مستوى ساقه اليسرى قبل أن يتم السطو على المبلغ المالي.

وسبق لبوبا اللعب لنادي الاتفاق السعودي موسم 2016/ 2017، كما لعب للخليج من يناير 2015 حتى يونيو 2015، إضافة إلى الترجي التونسي موسم 2013/2014، ومن يناير 2015 حتى يوليو 2015.

وسجل اللاعب الكاميروني 5 أهداف في 33 مباراة مع الخليج، مقابل هدفين في 26 مباراة مع الاتفاق، في حين سجل هدفًا وحيدًا مع الترجي في 9 مباريات.