إلزام الأندية السعودية بتعيين مدرب “وطني” لفرقها الأولمبية

ألزم الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية المملكة العربية السعودية، بتعيين مدرب وطني لفرقها الأولمبية، خلال الفترة المقبلة.

وتستعين أغلب أندية المملكة بمدربين أجانب للفرق الأولمبية.

وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في مدينة الرياض، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة طلال آل الشيخ.

وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة العديد من الموضوعات على جدول الأعمال، في طليعتها شؤون المدربين الوطنيين، ومسابقات درجة الأولمبي والفئات السنية.

وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات على النحو التالي بحسب موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم:

توزيع المهام على أعضاء اللجنة الفنية:

– المنتخبات وبرامجها: عبداللطيف الحسيني.

– التعليم: خالد الفرحان، يحيى العيافي، وفان ساندر.

– الأكاديميات والبراعم: علي كميخ، خالد الفرحان، وعبدالله الخالدي.

فيما يخص تطوير الدوري الأولمبي:

– السماح لحراس المرمى السعوديين ممن هم تحت 25 عامًا بالمشاركة مع الفريق الأولمبي بما لا يتجاوز 50% من عدد المباريات.

– السماح لعدد خمسة لاعبين ممن هم تحت 25 عامًا بالمشاركة مع الفريق الأولمبي في كل مباراة، من غير حارس المرمى.

– فتح المسابقة للاعبي الدرجات الأدنى (ناشئين – شباب).

– احتساب الإنذارات في المسابقة ذاتها فقط ما لم يحصل اللاعب على عقوبة إدارية.

– إلزام الأندية بدءًا من الموسم المقبل بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعوديًا.

كما تضمنت القرارات الآتي:

– الرفع لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث إمكانية تفريغ وإعارة المدربين الوطنيين من أعمالهم، وذلك من خلال مطالبة الهيئة العامة للرياضة بتبني المشروع مع الجهات ذات العلاقة وعودتهم إلى أعمالهم بعد انتهاء الإعارة.

– دراسة مشروع الشراكة بين الأندية والأكاديميات، بالسماح للأكاديميات بفتح فروع للأندية في مختلف المناطق والمدن وتقديم دراسة حول ذلك من قبل اللجنة الفنية للرفع بها إلى مجلس الإدارة.

– دراسة مشروع التعليم عن بعد لدورات المدربين.

– التأكيد على استمرارية يوم المدرب الوطني وتكريم المدربين المميزين.

– الرفع عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم لرابطة دوري المحترفين بعدم إصدار أي بطاقة لدخول الملاعب إلا بعد تسديد 5% من الرسوم الإدارية المفروضة على المدربين بدءًا من يناير 2018م.

– دراسة دوري البراعم مواليد 2004م المشاركين في تصفيات كأس آسيا 2019، والاجتماع مع مدربي الأندية والمنتخبات حول ذلك.