كيف تلقى السعوديون خبر ابتعاد الأمير خالد بن عبدالله عن الوسط الرياضي؟

أثار إعلان الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، الابتعاد عن الوسط الرياضي بعد أكثر من أربعين عاماً قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص، الجماهير السعودية.

ودشنت الجماهير وسمًا على موقع التدوينات المصغر “تويتر” باسم “خالد_بن_عبد_الله” لإبداء رأيهم في قرار اعتزال الأمير للعمل الرياضي.

في البداية قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري أن الرياضة السعودية تعبر نحو مناخ جديد وطريقة مختلفة للعمل والإدارة.

وقال الفراج: ” أتوقع تغييرات واسعة في اماكن كثيرة، البلد تتغير في كل شيء، حتى رياضيا”.

وأضاف “اعتزال الأمير خالد بن عبدالله العمل الرياضي خسارة للأهلي وستدفع محبي النادي للعمل معا بشكل مؤسساتي وهذا في مصلحة النادي على المدى الطويل”.

اعتزال الامير خالد بن عبدالله العمل الرياضي خسارة للاهلي وستدفع محبي النادي للعمل معا بشكل مؤسساتي وهذا في مصلحة النادي على المدى الطويل — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧

الرياضة السعودية تعبر نحو مناخ جديد وطريقة مختلفة للعمل والادارة ، اتوقع تغييرات واسعة في اماكن كثيرة ، البلد تتغير في كل شيء ، حتى رياضيا . — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وقال الأمير تركي الشديد ” الرمز #خالد_بن_عبدالله .. تحية طيبة وبعد /شكرًا على كل السنين التي قضيتها في رياضتنا”.

وغرد الدكتور خالد أل سعود قائلًا: “يعجز اللسان، بل ولن أَجد من الكلمات مايوفي حقك، ويُعبِّر عن قدرك ومكانتك عندي، لذلك سألتزم الصمت يامن بإستطاعته أن يترجل من كُل شيء، إلا من قلب مُحب لك مثلي”.

يذكر أن الأمير خالد عبدالله قرر الابتعاد عن مجال الرياضة بعد خدمته لأكثر من 40 عاماً، مرجعًا قراره بسبب زيادات مصاريف الأندية وميزانيتها وتعاقداتها إضافة لرغبته في التفرغ لحياته الخاصة.

#خالد_بن_عبدالله يعجز اللسان ، بل ولن أَجد من الكلمات مايوفي حقك ، ويُعبِّر عن قدرك ومكانتك عندي ، لذلك سألتزم الصمت يامن بإستطاعته أن يترجل من كُل شيء ، إلا من قلب مُحب لك مثلي .. pic.twitter.com/onrQQBkCP6 — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧