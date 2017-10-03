صدمة مؤلمة لجماهير النادي الأهلي السعودي بابتعاد الأمير خالد عبد الله

تلقت جماهير النادي الأهلي السعودي صدمة مؤلمة للغاية تتمثل في ابتعاد عضو الشرف المؤثر، الأمير خالد بن عبدالله أبرز وأهم داعمي الفريق.

وأعلن النادي الجداوي أن العاشق الأهلاوي قرر الابتعاد عن مجال الرياضة بعد خدمته لأكثر من 40 عاماً وذلك في بيانٍ نشره منذ قليل.

وأرجع الأمير خالد قراره بسبب زيادات مصاريف الأندية وميزانيتها وتعاقداتها إضافة لرغبته في التفرغ لحياته الخاصة.