هل ينضم مختار علي وفارس عابدي لنادٍ سعودي؟

حصل اللاعب الواعد مختار علي على الجنسية السعودية بموجب أمر ملكي، وسيكون بمقدور اللاعب الواعد الانضمام لصفوف المنتخب السعودي الأول.

كما فاجأ الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مدرب السعودية، الجميع بإعلان ضم اللاعب فارس عابدي ذي الـ 18 عاما الذي يلعب لفريق أكاديمية آي إم جي الأمريكية.

وبعد ذلك تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية رغبة عدد من أندية دوري المحترفين في التعاقد مع اللاعبين الواعدين.

وذكر عدد من المغردين أن أندية الهلال والنصر والأهلي تسعى إلى ضم اللاعبين، لما يمتلكونه من موهبة كبيرة.

ولكن لم يصدر أي رد رسمي من أي مسؤول بأندية الهلال والنصر والأهلي يكشف موقفهم من ضم اللاعبين.

ووُلد مختار في السعودية العام 1997، وتعود جذوره إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ويلعب حاليًا في فيتسيه آرنيه بالدوري الهولندي بمركز المحور الدفاعي.

وانضم مختار إلى ناشئي تشيلسي في أواخر 2013؛ فيما وقّع عقدًا احترافيًا مع شباب تشيلسي في أغسطس 2016.

كما شارك مختار في لقاءين مع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عامًا، و4 لقاءات مع المنتخب الإنجليزي تحت سن 17 عامًا.

ويعد مختار أحد عناصر شباب لندن والذي تُوّج ببطولة كأس إنجلترا عاميْ 2015 و2016، وشارك في البطولات بـ42 مباراة استطاع خلالها أن يكون ثاني أفضل صانع ألعاب في الفريق.

أما فارس عابدي فوُلد بمدينة ظهران السعودية العام 1999.

وتدرج عابدي في صفوف أكاديمية IMG بفئاتها السنية كلاعب مهاجم، وشارك هذا الموسم مع فريق الأكاديمية تحت 18 عامًا في 9 مباريات وسجل 9 أهداف، إضافة إلى صناعته هدفين آخرين.

وسبق للاعب فارس عابدي المشاركة مع المنتخب الأمريكي تحت 18 عامًا.