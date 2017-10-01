من هو فارس عابدي الذي خلع قميصه الأمريكي من أجل السعودية؟ (فيديو)

حملت قائمة المنتخب السعودي التي أعلنها إدغاردو باوزا، المدير الفني للأخضر، مفاجأة بإعلان ضم اللاعب فارس عابدي ذي الـ 18 عاما الذي يلعب لفريق أكاديمية آي إم جي الأمريكية، وسبق أن مثل منتخب أولاد العم سام للفئة السنية نفسها.

وتتيح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمثيل اللاعب منتخبا جديدا حال لعبه لمنتخب آخر في فئات سنية أقل، علما بأن ارتداء فارس عابدي قميص منتخب السعودية الأول يحرمه تماما من تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية مجددا.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرا بمدينة الرياض استعدادًا لمواجهتي جامايكا وغانا في الفترة من الـ 2 إلى الـ 10 من أكتوبر الجاري استعدادا لكأس العالم روسيا 2018.

وفارس عابدي هو أحد موهوبي أكاديمية img الأمريكية، لعب هذا الموسم 9 مباريات وسجل 9 أهداف، ويقيم بالولايات المتحدة برفقة أخيه فائق وطارق وأمه سولافا ووالده رفعت.

وولد فارس بمدينة ظهران السعودية عام 1999.

وتتجه المملكة العربية السعودية لمنح حق اللعب لمنتخباتها لمواليدها، وهو ما سيفتح بابا كبيرا لمواهب حرمت منها منتخبات المملكة كونهم مواليد مدنها فقط.

وقال الإعلامي وليد الفراج من قبل، إن وقت تمثيل المواليد للملكة قد حان، وعلى الجميع الاستعداد لذلك.

وبحسب صحيفة عين اليوم السعودية فإن اللاعب عبر عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص المنتخب السعودي، معتبرا الأمر شرفا كبيرا.



وتردد من قبل أن منتخب الشباب السعودي قد يضم مختار علي، وهو أحد مواليد مدينة جدة، ويلعب لنادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أعاره الأخير لأحد الأندية الهولندية لتطوير موهبته، غير أن الانضمام لم يتم. وتردد من قبل أن منتخب الشباب السعودي قد يضم مختار علي، وهو أحد مواليد مدينة جدة، ويلعب لنادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أعاره الأخير لأحد الأندية الهولندية لتطوير موهبته، غير أن الانضمام لم يتم.

وانضم اللاعب هذه المرة لمعسكر منفصل قرر إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب السعودية إقامته من أجل تقييم عدد من اللاعبين مواليد المملكة العربية السعودية، تنفيذا لرؤية هيئة الرياضة السعودية الجديدة.

وضم المعسكر بجوار مختار علي مجموعة من اللاعبين مواليد المملكة العربية السعودية هم هارون عيسى، عبدالفتاح آدم، أحمد محمد ، مروان عثمان ، محمد السيد ، عبدالباسط سليمان ، نذير إبراهيم ، علي النمر ، أحمد أشرف ، يوسف العطار.