مباراة الهلال والقادسية.. الزعيم يبحث عن استعادة الصدارة في الدوري السعودي

تُستأنف مواجهات الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، حيث يستضيف نادي الهلال نظيره القادسية في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، معقل نادي الهلال السعودي.

ويدخل نادي الهلال مواجهة اليوم بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط الغالية من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال وبيروزي الإيراني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، ويسعى الزعيم إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لحسم المباراة.

وفقد الهلال صدارته لصالح الباطن الذي تعادل أمام ضيفه الفتح ليبتعد بفارق الأهداف.

الهلال × القادسية في دوري المحترفين تقابل الفريقان 10 مرات : – فاز الهلال 7 مرات وسجل 18 هدف

– لم يفُز القادسية وسجل 8 اهداف

– تعادل 3 . pic.twitter.com/jPLSQoTR4O — أخبار الهلال (@hilalstuff) September 30, 2017

ويأمل الهلال في أن يواصل الفريق مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم والتي كان آخرها فوزه على ضيفه بيرسبوليس الإيراني 4-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

في المقابل، يسعى القادسية إلى مواصلة تألقه بعدما قدم أداءً جيدًا هذا الموسم بقيادة مدربه التونسي نصيف البياوي، الذي لم يتلقَ سوى خسارة وحيدة كانت أمام الشباب في المرحلة الثانية.

تشكيلة #الهلال الأساسية وقائمة الاحتياط في مباراة القادسية – الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.. pic.twitter.com/STnp3GjXin — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 30, 2017

وجمع القادسية في المراحل الأربع الماضية 7 نقاط عقب فوزه على الرائد وجاره الاتفاق وتعادله أمام الفيصلي ليحتل المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن الهلال.