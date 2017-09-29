نادي النصر يودع دوامة التعادلات بفوز ثمين على الشباب ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

ودع نادي النصر دوامة التعادلات في الدوري السعودي لكرة القدم بفوز ثمين 1 / صفر على جاره الشباب اليوم الجمعة في “ديربي” مثير ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز الفيحاء على أحد بنفس النتيجة.

وحقق النصر اليوم الفوز الثاني له في المسابقة هذا الموسم وهو الأول له بعد ثلاثة تعادلات متتالية ليفض الاشتباك مع الشباب ويقفز إلى المركز الثالث في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط فيما تجمد رصيد الشباب عند ست نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة في خمس مباريات خاضها بالمسابقة ليتراجع إلى المركز التاسع.

67’ محمد فوزير يسجّل الهدف الأول للنصر 1-0

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/35pLO5OEB7 — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل محمد فوزير الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 67 .

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول طرد اللاعب عبد الله الفهد من فريق الشباب لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وقدم الفريقان مباراة قوية ومتكافئة حيث تبادلا الهجوم منذ الدقيقة الأولى واتسم الأداء بالسرعة والندية الواضحة من لاعبي الفريقين.

ولعب وليد عبد الله حارس مرمى النصري دورا بارزا في هذا الفوز حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة في المباراة ومنح زملاءه ثقة كبيرة في هذه المباراة.

وشهدت الدقيقة 41 تغييرا اضطراريا للنصر بخروج عبد الله الأسطا للإصابة ونزول اللاعب عوض خميس الفرج.

وفي الشوط الثاني ، كثف النصر من هجماته واستغل الفريق التفوق العددي بعد طرد عبد الله الفهد للخشونة.

وترجم النصر تفوقه العددي إلى هدف المباراة الوحيد الذي سجله فوزير في الدقيقة 67 .

وجاء الهدف إثر هجمة سريعة منظمة من الناحية اليسرى وتمريرة عرضية لعبها البديل أحمد الفريدي بعد أربع دقائق فقط من نزوله وحاول الحارس فاروق بن مصطفى إبعاد الكرة من تحت العارضة لكنه هيأها أمام فوزير المتحفز بوسط منطقة الجزاء فلم يجد فوزير أي صعوبة في متابعتها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى ليحصد ثلاث نقاط ثمينة للنصر.

لقطة ضرب الحارس فاروق بن مصطفى لأحمد الفريدي#الشباب_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/DUeZJmU7ge — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وحقق الفيحاء انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم بفوزه الثمين 1 / صفر في وقت سابق اليوم على فريق أحد.

ورفع الفيحاء رصيده إلى خمس نقاط ليقفز إلى المركز الحادي عشر وتجمد رصيد أحد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.

وسجل دانيلو مورينو أسبريل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 56 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.