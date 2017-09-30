مدرب نادي الهلال السعودي يلمح لرحيله.. ورئيس النادي يوضح الحقيقة (فيديو)

أثار التصريح الذي أطلقه مدرب نادي الهلال السعودي، الأرجنتيني، رامون دياز، اليوم السبت، عقب مواجهة نادي القادسية، قلق الجماهير الشديد.

فخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نهاية مباراة الهلال والقادسية، أكد دياز أنه لا يريد الحديث عن اللقاء، وسيركز في بطولة دوري أبطال آسيا، ولا يعلم مستقبله مع الفريق بعد ذلك.

تصريح دياز تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي الهلالي، حيث تخوفت جماهير الهلال من إمكانية رحيل دياز بعد أن قاد الفريق لمستويات مميزة في الفترة الماضية، وفاز ببطولة الدوري وكأس الملك، ووصل إلى قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وتغلب ذهابًا على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، رغم النقص العددي، كما أنه يتصدر حاليًا بطولة الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

وعقب هذه التصريحات أكد نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن دياز كان محبطًا من عدد الجماهير الحاضرة في مواجهة القادسية، وصافرات الاستهجان ضد بعض اللاعبين، وكان من المفروض أن يكون هناك اهتمام من الجمهور للاعبين، لأنهم لا يحبطون لاعبًا فقط ولكن الفريق كله، وقال: لماذا الجمهور وقف معي وقفات كبيرة ونحن متصدرون، كان يجب على الجمهور مهما كانت تغييرات المدرب أن يكون فيه تحفيز للاعبين، وكان يتساءل كيف يكون هذا الحضور فقط ونحن فائزون في أبطال آسيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “دياز أوضح لي بعد مواجهة القادسية أن تصريحه كان في لحظة غضب، كما أكد لي أنه يحترم العقود ومستمر مع النادي، وأنا أيضًا كرئيس نادٍ عاتب على الجمهور”.