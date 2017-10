علي دائي: عمر خريبين داعشي وسنقضي على نادي الهلال السعودي في 20 دقيقة

متاسفم برای قومی که تا این حد از ایران و ایرانی عقده دارند که بعد یک بازی فوتبال اینگونه عقده گشایی کردند و عده ای از آنها دچار توهم شده اند و رفتاری داشتند و دارند در حد قرون وسطي. کشورى که به غیر از خانه خدا هیچ ندارد… مورد دیگر اینکه روح فوتبال، بازی جوانمردانه است نه توهین و شلاق و تکان دادن پرچم کشوری دیگر. اگر ایران نبود تمامیت ارضی سوریه زیر سوال بود و مردمش هنوز زیر دستان داعش اسیر بودند .یادتان باشد ایران و ایرانى هرگز از قوم شما شلاق نخواهد خورد. من به ایرانی بودنم افتخار میکنم و از کوچکترین توهینی به مردم و خاک کشورم نخواهم گذشت????????

