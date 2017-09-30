علي دائي: عمر خريبين داعشي وسنقضي على نادي الهلال السعودي في 20 دقيقة

واصل نجم الكرة الإيرانية السابق، علي دائي، تحديه لنادي الهلال السعودي، قبل مباراة الإياب التي ستجمع فريقه السابق برسيبوليس بالزعيم، في 17 من الشهر المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال 4/0، ما عزز من حظوظ الزعيم السعودي في التأهل للمباراة النهائية بدرجة كبيرة.

وكتب دائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “خريبين داعشي وبرسيبوليس سيرد ردًا قاسيًا على الهلال، سنسقطهم في 20 دقيقة”.

وكان خريبين بطل مباراة الذهاب حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) ليحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، ونجم دور ذهاب نصف نهائي البطولة.

متاسفم برای قومی که تا این حد از ایران و ایرانی عقده دارند که بعد یک بازی فوتبال اینگونه عقده گشایی کردند و عده ای از آنها دچار توهم شده اند و رفتاری داشتند و دارند در حد قرون وسطي. کشورى که به غیر از خانه خدا هیچ ندارد… مورد دیگر اینکه روح فوتبال، بازی جوانمردانه است نه توهین و شلاق و تکان دادن پرچم کشوری دیگر. اگر ایران نبود تمامیت ارضی سوریه زیر سوال بود و مردمش هنوز زیر دستان داعش اسیر بودند .یادتان باشد ایران و ایرانى هرگز از قوم شما شلاق نخواهد خورد. من به ایرانی بودنم افتخار میکنم و از کوچکترین توهینی به مردم و خاک کشورم نخواهم گذشت???????? A post shared by Ali Daei (@alidaei) on Sep 28, 2017 at 9:52am PDT

وأبدى المدرب السابق لنادي بيروزي الإيراني ونجم كرة القدم، علي دائي، انزعاجه من تغريدة نشرها اللاعب السعودي السابق وأحد لاعبي نادي الهلال صالح محمد النعيمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب هزيمة تلقاها بيروزي أمام الهلال.

وقال النعيمة في تغريدة بعد أن بارك للهلال وجمهوره انتصاره على بيروزي،: “لعلي دائي تلقيت الصفعة الأولى وحديثنا دومًا يكون في الملعب”.

ورد علي دائي في حسابه على موقع “انستغرام” عبر مقطع فيديو نشره من أهداف أحرزها في مرمى المنتخب السعودي في الأعوام الماضية.

وقال علي دائي إن “صالح النعيمة هاجمني وأهان الشعب الإيراني، وإن ردي عليه سيكون بهذا الفيديو”.

وأظهر الفيديو الذي نشره اللاعب الإيراني الدولي السابق “علي دائي” أهدافه في مرمى المنتخب السعودي في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 1996 الذي استضافته فرنسا.