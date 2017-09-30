النادي الأهلي يكتسح الرائد ويحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي

اكتسح النادي الأهلي السعودي ضيفه الرائد 5 /3، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الأهلي بأربعة أهداف، حيث افتتح ليوناردو دا سيلفا التسجيل بعد مرور دقيقتين وسجل السوري عمر السومة الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 46 و63، في حين جاء الهدف الثالث بواسطة صالح العمري في الدقيقة 57.

ورد الرائد بهدفين حملا توقيع صقر عطيف في الدقيقتين 70 و77، ثم أنهى الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان السوادي في الدقيقة 81.

وفي الثواني الأخيرة سجل حسين المقهوي الهدف الخامس للأهلي وأحرز المصري محمود شيكابالا الهدف الثالث للرائد.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى عشر نقاط في المركز الثاني وظل الرائد في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ترتيب فرق #الدوري_السعودي_للمحترفين النهائي بتاريخ 2017/9/30 بعد إنتهاء اليوم الثالث والاخير من الجولة 5 من موسم 2017/2018 pic.twitter.com/MDWxVQ3QjJ — ترتيب الدوري السعودي (@SPLstandings) September 30, 2017

بداية اللقاء جاءت سريعة وسط سيطرة وضغط من جانب فريق الأهلي بحثًا عن هدف مبكر الذي تحقق بعد مرور دقيقتين من بداية اللقاء، من ضربة حرة نفذها ليوناردو سوزا إلى داخل الشباك.

وكاد وليد باخشوين مدافع الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة ولكن تسديدته لمست الشباك من الخارج.

وشهدت الدقيقة 24 أول تصويبة صريحة لفريق الرائد على مرمى الأهلي عن طريق المصري محمود عبد الرازق شيكابالا الذي حاول التوغل وسط دفاعات الأهلي وتصويب كرة قوية تصدى لها حارس الأهلي محمد العويس بسهولة.

وحاول إسماعيل بانجورا لاعب الرائد التسديد من مسافة بعيدة ولكن تصدى لها بصعوبة محمد العويس، حارس الأهلي .

حاول فريق الرائد معادلة النتيجة وترتيب أوراقه عبر عدة هجمات قادها بانجورا وشيكابالا بعد مرور نصف الساعة الأولى، إلا أن دفاعات الأهلي المتماسكة منعت خطورة لاعبي الرائد.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرًا عن بداية الشوط الأول، ففي الدقيقة الأولى تبادل البرازيلي سوزا وعمر السومة لاعبا الأهلي التمريرات لتصل الكرة في النهاية إلى عمر السومة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، حاول حارس الرائد أحمد الرحيلي التصدي لها إلا أن قوة التسديدة منعته واتجهت الكرة إلى داخل شباك الرائد معلنة عن الهدف الثاني لفريق الأهلي.

أصبح لاعبنا #عمر_السومه @omaralsomah

أكثر لاعب في تاريخ #الدوري_السعودي_للمحترفين ينجح في تسجيل 14 هدف في فريق واحد في المسابقة. pic.twitter.com/x0stewGBim — النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) September 30, 2017

وتبادل عمر السومة وسوزا التمرير مجددًا في الدقيقة 57 قبل أن تصل الكرة في النهاية داخل منطقة الجزاء لصالح العمري الذي تمكن من التسديد إلى داخل الشباك معلنًا عن هدف الأهلي الثالث في اللقاء.

وحصل عمر السومة على ضربة جزاء في الدقيقة 61 ليسجل منها الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

ورد صقر عطيف بهدف للرائد في الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبعد سبع دقائق فقط سجل عطيف الهدف الثاني له ولفريقه إثر هجمة مرتدة سريعة مرر من خلالها اللاعب سلطان السوادي تمريرة طويلة زاحفة للمتقدم صقر عطيف المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة متقنة إلى داخل الشباك.

تمكن فريق الأهلي من إضافة الهدف الخامس بعد وصول الكرة بالخطأ للاعب حسين المقهوي المتقدم بين دفاعات الرائد ليصوبها على مرتين داخل شباك الرائد في الدقيقة 92.

وسجل شيكابالا الهدف الثالث للرائد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل السومة، تحقيق أرقامه القياسية في الدوري السعودي، حيث بات أكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين‬ يسجل في نادٍ واحد بواقع 14 هدفًا ضد ‫الرائد‬.