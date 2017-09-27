تقارير: لاعبون من النادي الأهلي السعودي يخططون لإقالة ريبيروف مدرب الفريق

زعمت تقارير صحفية أن عدداً من لاعبي النادي الأهلي السعودي، يرغبون في إقالة المدير الفني للفريق، الأوكراني ريبيروف بسبب إبعادهم عن تشكيلة الفريق.

وقالت صحيفة عين اليوم السعودية: ” شاعت أنباء داخل المقر الأخضر أن بعض لاعبي الأهلي لا يحبذون طريقة المدرب الحالية والتي تسببت في إقصائهم من التشكيلة التي شهدت غياب كل من سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري ومصطفى بصاص وإعارة إسلام سراج إلى صفوف الفيصلي.”

ونقلت الصحيفة تصريحات لمسؤول أهلاوي بارز قال فيها إن ” إدارة الأهلي لن تفرط بمدربها سيرجي ريبيروف إطلاقا مهما ساءت النتائج، فالإدارة باتت واعية لما يحدث داخل الفريق والكرة أصبحت في مرمى اللاعبين الذين عليهم استغلال الفرص وتقديم أنفسهم بشكل يليق بتاريخ النادي الأهلي.

‎وأكمل أنه “في الموسم الفائت تسببت إقالة المدرب البرتغالي غوميز في تذبذب بطل الثلاثية التاريخية وأعدنا بسببها السويسري كريستيان غروس ولكن هذا لم يجدِ نفعا الآن فمدربنا الحالي هو ريبيروف ويعمل بشكل جيد والمسؤول عن ما يحدث داخل الملعب هم اللاعبون فقط وعليهم تحمل المسؤولية”.