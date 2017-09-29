بيكيه: اللعب لإسبانيا فخر كبير رغم تأييدي لاستقلال كتالونيا

دافع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا عن نفسه ضد هجوم زميله سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بعد بث بيكيه تغريدة تتعلق بموافقته على استقلال إقليم كتالونيا قبل إجراء استفتاء على استقلال الإقليم يوم الأحد المقبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد بيكيه البالغ عمره 30 عاما فخره واعتزازه باللعب لمنتخب إسبانيا على الرغم من تأييده الكامل لاستقلال كتالونيا.

وكان راموس قد انتقد بيكيه عقب تغريد الأخير على حسابه على تويتر بشأن تأييد استقلال كتالونيا، مشيرا إلى أن موقف بيكيه سيزيد من صافرات الاستهجان ضده عندما يلعب لمنتخب إسبانيا أو يواجه ريال مدريد المقرب من الحكومة المركزية في مدريد.

وقال مدافع برشلونة إنني “سعيد بالعودة للمنتخب من جديد وأتمنى المشاركة في كأس العالم مجددا. قلت دائما أن اللعب للمنتخب فخر كبير ويمثل دافعا كبيرا لي، واتصال المدرب بي مرة أخرى يدل على أني أقدم أداء جيدا جعلني انضم مرة أخرى للمنتخب”.

وتناولت تغريدة بيكيه التي بثها يوم الخميس حرية التعبير قبل التصويت المزعم إجراؤه يوم الأحد المقبل لكن راموس اعتبرها خطوة غير صحيحة في حال أراد بيكيه عدم تعرضه لصافرات الاستهجان من الجماهير الإسبانية.