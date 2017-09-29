حساب نادي الهلال السعودي الرسمي يصل إلى 8 ملايين متابع على “تويتر”

وصل عدد متابعي الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” لأكثر من 8 ملايين متابع ليصبح بذلك واحدًا من أكثر الأندية متابعة حول العالم .

ودشنت جماهير الهلال وسمًا على تويتر للاحتفاء بتلك المناسبة حمل عنوان “الهلال 8 مليون متابع” حيث استرسل الهلاليون في عبارات الإطراء لناديهم.

وبات حساب الهلال بعيداً عن أقرب منافسيه على المستوى المحلي حيث يأتي ثانياً حساب نادي الاتحاد بـ 2.7 مليون متابع

حساب النصر وصل لرقم 2.1 مليون متابع فيما جاء الأهلي رابعاً بـ 1.4 مليون متابع.

وتتهم جماهير الأندية المنافسة للهلال، حسابهم الرسمي بأن به الملايين من الحسابات الوهمية التي تتابعه وأن هذا الرقم الكبير لا يعكس حقيقة متابعيه.