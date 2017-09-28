النمر: هذه العوامل حرمت نادي الهلال السعودي من العالمية (فيديو)‎

أكد عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السعودي أن هناك عوامل عديدة حرمت ناديه من الفوز بدوري أبطال آسيا، والوصول إلى العالمية من خلال المشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال النمر في تصريحات تلفزيونية إن نادي الهلال السعودي يستحق الوصول إلى “العالمية” منذ فترة طويلة، ولكنه اصطدم بعدة مشاكل، أبرزها لعبه مباريات دوري أبطال آسيا دون اللاعبين الدوليين بسبب مشاركتهم مع المنتخب.

وأضاف: “التحكيم ظلمنا في مناسبات عديدة، وأخرى تعرضنا فيها إلى سوء حظ، وأتمنى أن يبتسم التوفيق لنا هذه المرة، فنحن الفريق المسيطر على زعامة البطولات الآسيوية”.

عبدالرحمن النمر : #الهلال يستحق العالمية من زمان لولا الظروف والظلم التحكيمي #ملاعبنا pic.twitter.com/BKnSD60LwV — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وبات نادي الهلال السعودي على أعتاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه ذهابًا 4-صفر على بيروزي الإيراني، لكن هدافه السوري عمر خربين طالب زملاءه بعدم الاستهانة بمباراة الإياب.

وتستضيف مسقط مباراة الإياب يوم 17 أكتوبر تشرين الأول وتعتبر على أرض بيروزي.

يُذكر أنه في حالة فوز الهلال بالبطولة الآسيوية، سيشارك في نهائيات النسخة 14 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 حتى 16 ديسمبر المقبل.