مباراة الاتحاد والتعاون.. كهربا يهز شباك الحضري (فيديو)

سجل المهاجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب نادي الاتحاد السعودي هدفًا في شباك مواطنه الحضري حارس التعاون خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس.

وسدد كهربا كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، فشل الحضري في التعامل معها وسكنت شباكه.

53’ محمود كهربا يضاعف النتيجة للاتحاد ويسجل الهدف الثاني 2-1

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/c81elLLNEE — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وتقدم الاتحاد على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

ويلعب الثنائي وجها لوجه لأول مرة منذ فسخ خطوبة كهربا على شدوى ابنة عصام الحضري.