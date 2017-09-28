الاتحاد السعودي يعاقب ناديي الهلال والاتحاد

المصدر: د ب أ

غرَّمت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية الهلال والاتحاد والباطن بسبب إلقاء جماهيرها قوارير المياه، خلال لقاءات فرقهم ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وألزمت اللجنة نادي الاتحاد دفع 100 ألف ريال، وهو المبلغ ذاته الذي سيدفعه نادي الباطن، بينما غرّمت نادي الهلال 30 ألف ريال.

وقررت اللجنة إيقاف ناصر الهويدي، رئيس الباطن، 4 مواجهات وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، بعد تلفظه على حكم مواجهة فريقه مع الأهلي.

كما أوقفت اللجنة نائب رئيس الباطن 3 مباريات، وإلزامه دفع غرامة قيمتها 20 ألف ريال، لمحاولة تهجمه على حكم لقاء الأهلي.

وألزمت اللجنة سلطان المطيري، لاعب الباطن، دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، بعد قيامه بالدخول إلى أرض الملعب في نفس المباراة.