مباراة الاتحاد والتعاون.. هدف مذهل لفهد الأنصاري على عصام الحضري (فيديو)

سجل اللاعب الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد هدفًا رائعًا على الحارس عصام الحضري، حامي عرين التعاون خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وانبرى الأنصاري لركلة حرة حصل عليها الاتحاد، على مشارف منطقة العمليات، ليسددها صاروخية على يسار الحضري، الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف الأنصاري.

ويلعب الأنصاري (27 عامًا) للاتحاد منذ الموسم الماضي، في حين انتقل الحضري (44 عامًا) للرائد الصيف الماضي.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز العاشر، قبل المباراة، برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة للرائد في المركز الأخير.