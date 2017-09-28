السعودية.. نادي الاتحاد يستنجد بمحامي برشلونة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد قد يستعين بمحامٍ سابق دافع عن قضايا تخص برشلونة الإسباني، لحل مشاكله مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشفت صحيفة “الرياضي” السعودية، أن أحد أعضاء في غرفة فض المنازعات في إدارة نادي الاتحاد أوصى بأهمية البحث على محامين جيدين في القارة العجوز لمعرفتهم بدهاليز الفيفا، للدافع عن الاتحاد، وأبرز القضايا هي قضية الغاني علي سولي مونتاري.

واشتكى العضو من سعي المحامين إلى الحصول على الأموال، دون الاهتمام بقضايا الاتحاد أو تحقيق المكاسب.

وعن قضية مونتاري، قال: “في الجلسة الأخيرة في غرفة المنازعات حضر رئيس اللجنة، ومحامي اللاعب، والنادي من قبل اللجنة، ومثّل نادي الاتحاد المحامي البلجيكي واتر الذي وقّع عقدًا مؤخرًا مع نادي برشلونة الإسباني، وتواصلت معه، ولكنه حاليًا متواجد في أمريكا”.

ونقلت الصحيفة عن العضو قوله: “المحامي الجيد هو الذي يعرف كيف يتفاوض مع محامي اللاعب بتقديم دفعة له، وتقديم استئناف ضد الحُكم الصادر، مما يجعل القضية تطول، ويستطيع الاتحاد على ضوئها تسيير أموره إلى حين الدخول إلى مرحلة تخصيص الأندية، منوهًا إلى أن هناك قضايا للاعبين، ومدربين مرّ عليها العام ونصف العام، ولم تدفع، وهذا دليل على فهم المحامي الجيد للقضية.