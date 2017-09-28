هكذا رد إعلامي سعودي على إساءة مونتاري لاعب نادي الاتحاد السابق للمملكة (فيديو)

رد الإعلامي السعودي بتال القوس، مقدم برنامج في المرمى على قناة العربية، على إساءة لاعب نادي الاتحاد السعودي، الغاني سولي مونتاري للمملكة العربية السعودية خلال لقاء تلفزيوني.

وقال مونتاري لبرنامج في المرمى :”كيف يكونون دولة مسلمة ويتعاملون معي .. لا يمكن أن يتسبب شخصين بهذا العار للسعودية”.

ورد بتال القوس :”يجب أن تتنبه عندما تتحدث عن السعودية هي دولة تقدم مساعدات مالية للفقراء وما حدث هو عقد مع نادي لا علاقة للدولة به”.

ورد مونتاري “شعب السعودية رائع واستقبلوني باحترام .. لا يمكن أن أعمم عليهم .. الاتحاد لم يلتزم بالعقد ولم يدفعوا مرتباتي”.

وواصل اللاعب “يجب أن يدفع الاتحاد لأنه خرق العقد وفزت بالقضية وهذه المرة الثانية .. الأمر سخيف ولم يتعاملوا معي باحترافية”.

“لم أطالب بأموال إضافية هي رواتب متأخرة .. منصور البلوي حضر إلى ميلان وقبلت بعرضه وكانت تجربة جديدة”.

وحصل اللاعب أخيرا على حكم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يلزم نادي الاتحاد بتسديد 20 مليون ريال للنجم الغاني.

وأضاف مونتاري عن فترة لعبه للاتحاد “لم استلم مستحقاتي ومع ذلك كنت أدفع مرتبات للعاملين في النادي؛ لأن مرتباتهم متأخرة، النادي لم يكن احترافيا ومهنيا .. منصور البلوي اقنعني رغم أنني لا كنت أرغب في ذلك”.

“إبراهيم البلوي لم يدفع لي أموالي .. أيضا حاتم باعشن لم يدفع أموالي وتوصلنا إلى اتفاقية وبعد ذلك قال إنه لم يقل ذلك”.

“لماذا يكذب الشخص في دولة مسلمة مثل السعودية .. دولة رائعة العديد يتطلع إلى زيارتها”.

“الاستئناف لن يغير شيئا بل سيتسبب في زيادة الأموال المستحقة عليهم لأن الوقت يمر”.

“قلت لمنصور البلوي وإبراهيم وشقيقهم سلطان وأيضا حاتم باعشن إنني لا اريد أن أذهب إلى فيفا لكن لم يسمعوا كلامي، إبراهيم البلوي زور عقدا آخر وأنا الآن سأتخذ تدابير ضد ذلك وهي جريمة دولية .. وسأقاضي نادي الاتحاد مرة أخرى”.

وتابع “دمروا حياتي ..إذا لم يدفعوا 20 مليونا سأتقدم بشكوى تزوير العقد وانا متأكد أنني سأفوز بها ولو دفعوا سأسحب جميع القضايا، أنا أؤمن بالله والكل يرتكب الأخطاء .. لم أرغب في رفع قضية ضد الاتحاد وقلت ذلك لمنصور وإبراهيم البلوي”.

“جمهور الاتحاد والشعب السعودي ليس لهما علاقة بذلك .. ما يحدث معي سيشوه سمعة الكرة السعودية”.

وأتم لاعب الاتحاد السابق “إذا لم يسحبوا الاستئناف ويدفعوا المبلغ .. سأبلغ المحامين بتقديم شكوى ضد تزوير العقد وحينها سيدفعون مبالغ إضافية”.