بسبب عبدالله القريني.. نادي الشباب يشكو الاتحاد السعودي إلى محكمة “كاس”

قدّمت إدارة نادي الشباب السعودي طلبًا رسميًا إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” للاستئناف ضدّ قرار إيقاف الرئيس عبدالله القريني لمدة عام، مع تغريمه 400 ألف ريال.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني لمدة عام، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لقيامه بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتسبيه.

من جهة أخرى يصل ‏مدرب الفريق الجديد “كارينيو” ومساعداه مساء اليوم إلى الرياض وسيكون متواجدًا على المدرجات غداً في مباراة الفريق أمام نادي النصر.