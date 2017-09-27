إيقاف هتان باهبري لاعب نادي الشباب السعودي مباراتين

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف هتان باهبري لاعب نادي الشباب مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال (5333 دولارًا) بداعي ارتكابه لتصرف غير رياضي خلال مباراة الاتفاق.

وتجاوز الشباب سريعًا إقالة مدربه سامي الجابر ليفوز 3-2 على الاتفاق، بفضل هدف باهبري قرب النهاية في دوري المحترفين يوم السبت الماضي.

وأقيل الجابر الأسبوع الماضي بعد الخسارة المحبطة 2-1 أمام الباطن وتولى المهمة الإنجليزي مايك نويل بشكل مؤقت.

وقال الاتحاد السعودي في موقعه على الإنترنت: “لاعب الشباب هتان باهبري ارتكب سلوكًا غير رياضي ضد أحد لاعبي المنافس في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة فريقه أمام الاتفاق، وفقًا للإعادة التلفزيونية للمباراة.

وأضاف الاتحاد في بيانه: “اللاعب خالف أحد مواد لائحة الانضباط وقررت اللجنة إيقافه مباراتين رسميتين في كافة المسابقات، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال في موعد أقصاه 30 يومًا. هذا القرار غير قابل للاستئناف”.

ويحتل الشباب، الذي فاز في مباراتين وخسر مثلهما، المركز السادس بست نقاط بعد أربع جولات من المسابقة.