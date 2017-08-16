ثنائي إنبي في الزمالك رغم محاولات الأهلي المصري

نجح نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور في خطف الثنائي عبدالله جمعة ومحمد الشامي من فريق إنبي رغم دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية للتعاقد معهما.

وأعلن مجلس إدارة إنبي برئاسة علاء خشب موافقته رسميًا على انتقال الثنائي جمعة والشامي للزمالك بعد الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة.

كان الأهلي قد دخل طرفًا في الصفقة، ولكن تحركات الزمالك السريعة وإصرار رئيس النادي الأبيض حسمت الصفقة.

وأكد عبدالله جمعة، لاعب فريق إنبي والمنتهي إعارته إلى المصري البورسعيدي، أنه وقع على عقود انتقاله للفارس الأبيض منذ أيام.

وقال جمعة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إنه ينتظر حسم مجلس إدارة الزمالك الأمور المالية مع إنبي من أجل الرحيل رسميًا إلى القلعة البيضاء دون التفكير في أي شيء آخر.

وصالح جمعة شقيق عبدالله الأكبر يلعب في صفوف المارد الأحمر.

يذكر أن الثنائي جمعة والشامي يقدمان مستوى رائعًا مع المصري وتألقا في لقاء نهائي كأس مصر الذي خسره الفريق البورسعيدي أمام الأهلي بهدفين لهدف.