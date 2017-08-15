نادي الزمالك المصري يضم مدافع النفط العراقي ليصبح “السوري الثالث”

أعلن نادي الزمالك المصري التعاقد مع المدافع السوري “علاء الشبلي” ظهير أيمن فريق النفط العراقي.

وجاء ضم الزمالك لـ”الشبلي” رغم إعلانه التوقيع مع مؤيد العجان وخالد المبيض، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أعلن السماح للأندية بضم ثنائي سوري أو فلسطيني فقط، ومعاملتهم كلاعبين محليين.

ووقع الشبلي عقود انتقاله داخل مقر القلعة البيضاء، في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة.

وأعلن الزمالك الاستغناء عن محمد ناصف وأسامة إبراهيم ظهيري الجنب، وهو ما دفع الإدارة لبحث عن ظهير جدد.