الأهلي يهزم المصري البورسعيدي ويتوج بكأس مصر محرزًا الثنائية المحلية

قلب البديل عمرو جمال الطاولة على فريق المصري البورسعيدي وقاد فريقه الأهلي لتحويل تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على المصري في الوقت القاتل من مباراتهما اليوم الثلاثاء في نهائي كأس مصر.

وبهذا، توج الأهلي باللقب رقم 36 له في تاريخ مسابقة كأس مصر واستعاد لقب البطولة بعد غياب دام لعقد كامل حيث كان آخر لقب سابق للفريق في 2007.

وأضاف الأهلي لقب الكأس إلى لقبه الثمين في الدوري المصري هذا الموسم ليؤكد الفريق هيمنته على كرة القدم المصرية هذا الموسم بإحراز الثنائية.

ونال الفريق بهذا دفعة معنوية كبيرة قبل أسابيع قليلة من المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي في دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي والتي تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للفريق في طريق استعادة اللقب الأفريقي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بعد فشل الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما على مدار الشوطين إلى أهداف.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وتقدم المصري بهدف سجله عبد الله بيكا في الدقيقة 102 ثم رد عمرو جمال بهدف التعادل للأهلي في الدقيقة 117 بعد 11 دقيقة فقط من نزوله.

وفي الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي ، صنع جمال هدفا سجله أحمد فتحي ليكون الفوز للأهلي.

جدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة لعمرو جمال مع الأهلي، قبل الانتقال لفريق بيدفيست الجنوب أفريقي على سبيل الإعارة لمدة موسم.