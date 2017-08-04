أزمة بين اتحاد الكرة المصري والأهلي بسبب موعد انطلاق الدوري

دخل النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب موعد انطلاق بطولة الدوري العام الجديد موسم 2017 / 2018 بسبب مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز” إن المسؤولين في النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر طلبوا من نظرائهم في اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، بتأجيل الدوري الجديد الذى ينطلق 8 سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر ” الأهلي تحدث مع أبوريدة لتأجيل انطلاق الموسم الجديد نظرا لمنح لاعبي الأحمر فترة راحة كافية خاصة أن الدوليين سيشاركون مع منتخب مصر في لقاءي أوغندا بتصفيات كأس العالم ثم يتم الاستعداد للقاءي الترجي في دوري أبطال أفريقيا يومي 15 و22 سبتمبر المقبل

وتابع المصدر أن، أبوريدة رفض طلب الأهلي بتأجيل انطلاق الدوري خاصة أن الفيفا طلب نهاية المسابقة قبل شهر يونيو بسبب بطولة كأس العالم في روسيا، ولكنه وعد مسؤولي الأهلي بتأجيل أول جولتين للفريق الأحمر في الدوري الجديد، حتى يخوض الفريق مباراتي ربع النهائي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا يومي 15 و22 سبتمبر المقبل