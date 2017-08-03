مصر.. اتحاد الكرة يعامل اللاعبين الفلسطينيين والسوريين كمصريين (صورة)

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السماح لأندية الدوري الممتاز، بقيد لاعبين اثنين يحملان الجنسية السورية أو الفلسطينية في قائمة اللاعبين، باعتبارهما لاعبين محليين.

وأصدر الاتحاد المصري اللائحة الداخلية المنظمة لشؤون اللعبة صباح اليوم الخميس، أكد فيها أن أي لاعب يحمل الجنسية السورية أو الفلسطينية سيعامل باعتباره لاعبا مصريا، بشرط قيد كل ناد لاعبين فقط.

وفرض اتحاد الكرة 3 لاعبين أجانب لكل ناد بالدوري الممتاز في الموسم الجديد 2017 – 2018، رافضًا الطلب الذي تقدم به عدد من مسؤولي الأندية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في القائمة المحلية.