عرض سويسري رسمي لنجم الأهلي المصري

تلقى أحمد الشيخ لاعب وسط النادي الأهلي المصري، عرضا للاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، في ظل تألقه مع المقاصة الموسم الماضي وتصدر قائمة هدافي الدوري المصري.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى الأهلي عرضاً رسمياً من أحد الأندية السويسرية لاستعارة أحمد الشيخ مع وجود بند في العقد يمنح النادي السويسري الحق في شراء اللاعب بعد انتهاء مدة الإعارة”.

وأضاف المصدر: “النادي السويسري طلب استعارة أحمد الشيخ لمدة موسم تصل قيمته المادية لـ 350 ألف دولار، على أن يدفع مليونا و500 ألف دولار لتفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي”.

وتابع: “يدرس مسؤولو الأهلي العرض، نظراً لضخامة المبلغ المالي من ناحية، واستجابة لرغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف من ناحية أخرى، خاصة أن الشيخ لم يكلف خزينة الأهلي سوى 8 ملايين جنيه، وذلك عندما تم شراؤه من مصر المقاصة في الموسم قبل الماضي، قبل أن تتم إعارته للنادي نفسه في الموسم المنتهي”.