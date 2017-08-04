مصر.. مهاجم الأهلي يُغشى عليه في التدريب .. وحسام حسن يرفض الاستهانة بالزمالك

أثار محمد “ميدو” جابر، مهاجم الأهلي المصري، القلق بعد سقوطه مغشيًا عليه خلال مران بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وقال موقع النادي الأهلي على الإنترنت: إن جابر غادر المران بعد سقوطه للخضوع لفحص طبي.

وطمأن خالد محمود، طبيب الأهلي، الجميع على حالة اللاعب وقال لوكالة “رويترز”: إن “الإجهاد وارتفاع درجات الحرارة سببّا السقوط المفاجئ لجابر في المران الصباحي”.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في قبل نهائي كأس مصر يوم الأربعاء المقبل.

وأشار الطبيب إلى أن جابر “قد يعود للتدريبات غدًا السبت بعد التأكد من سلامته”.

وربما استدعى هذا المشهد ذكريات أليمة، بعد وفاة الظهير محمد عبد الوهاب نتيجة إصابته بأزمة قلبية عقب سقوطه خلال مران الأهلي في 2006.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد الخروج من قبل نهائي البطولة العربية للأندية في مصر على يد الفيصلي الأردني، لينصب تركيزه على الفوز بالثنائية المحلية.

حسام حسن يرفض الاستهانة بالزمالك رغم أزماته

على الجانب الآخر، يرفض حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي الاستهانة بالزمالك رغم الأزمة التي يمر بها فريقه السابق، وذلك قبل مواجهتهما في قبل نهائي كأس مصر لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات في الشهر الماضي، وخرج من نفس الدور في البطولة العربية للأندية على أرضه في الشهر نفسه، بعدما أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث.

وأسفرت النتائج السيئة للزمالك عن رحيل المدرب البرتغالي أوغستو إيناسيو بعد نحو أربعة أشهر فقط من تولي المهمة، لتنتقل القيادة مؤقتًا إلى طارق يحيى.

وقال حسن، مهاجم ومدرب الزمالك سابقًا، لموقع المصري البورسعيدي على الإنترنت اليوم الجمعة: “المباراة صعبة جدًا أمام فريق قوي وخطير وسيلعب بروح قتالية” إذ تمثل الكأس المحلية فرصته الأخيرة لإنهاء الموسم بلقب كبير.

وأضاف: “نعاني من غيابات للإصابة مثل السيد عبد العال وأحمد جمعة إضافة إلى اللاعبين المنضمين حديثًا للفريق، لكن المصري بمن حضر ونتمسك بطموحنا في الفوز بكأس مصر”.

وحفز سمير حلبية، رئيس النادي المصري، لاعبيه بمكافأة قيمتها 25 ألف جنيه (حوالي 1400 دولار) في حال الفوز على الزمالك.