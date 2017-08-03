الكاف ينقذ النادي الأهلي المصري ويؤجل القيد

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة في إنقاذ النادي الأهلي من أزمة قيد صفقاته الجديد في القائمة الأفريقية قبل إغلاق باب القيد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

وقال كرم كردي عضو اتحاد الكرة لـ “إرم نيوز” تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة تأكيدات من الاتحاد الأفريقي – الكاف – بالموافقة على تأجيل القيد الأفريقي للأهلي المشارك في دورى الأبطال حتى الـ 11 من أغسطس بدلاً من 5 من الشهر نفسه”.

وأضاف كردي “الكاف وافق على تأجيل القيد في البطولة الأفريقية إلى يوم الـ 11 من أغسطس بدلاً من 5 نفس الشهر نفسه، بناء على طلب مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة وفتح القيد عقب انتهاء مباراتي الدور قبل النهائي لكأس مصر التي تجمع الزمالك أمام المصري والأهلي أمام سموحة يومي الـ 8 والـ 9 من أغسطس الجاري”.

وأضاف كردي “اتحاد الكرة رفض فتح القيد بشكل استثنائي للأهلي تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الجولات الأخيرة من منافسات كأس مصر”.

وسيلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ ما يجعل الفريق الأحمر بحاجة ماسة لإضافة صفقاته الجديدة إلى قائمته الأفريقية حسب عدد الأماكن المتبقية.