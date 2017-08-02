مدرب الأهلي المصري: الحكم ظلمنا لكنه غير مسؤول عن الخسارة أمام الفيصلي

انتقد حسام البدري مدرب الأهلي المصري، حكم مباراة فريقه أمام الفيصلي الأردني التي خسرها بطل مصر 2-1 في قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء لكنه لم يحمله مسؤولية الهزيمة.

وكرر الفيصلي فوزه على الأهلي بعدما تفوق عليه 1-صفر في افتتاح البطولة ضمن المجموعة الأولى التي أقيمت مبارياتها في القاهرة.

وتأهل الفيصلي للمباراة النهائية وسينتظر الفائز من مواجهة الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي في استاد الإسكندرية غدا الخميس.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “الخسارة أمام الفيصلي مجددًا حرمتنا من تحقيق هدف مهم لنا الموسم الحالي هو الفوز بلقب البطولة العربية.

“الحكم لم يكن سببًا في الخسارة لكنه لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة وسمح للاعبي الفريق الأردني بإضاعة الوقت”.

وأرجع البدري الخسارة لغياب التوفيق عن لاعبيه قائلًا: “الفيصلي أحرز هدفيه بطريقة حالفه فيها التوفيق للغاية. لاعبونا لم يقصروا على الإطلاق بدليل أن الشوط الثاني كان من طرف واحد”. وغاب البدري عن الإدارة الفنية لبطل مصر في أول مباراتين بالبطولة حيث خسر الأهلي من الفيصلي قبل أن يهزم الوحدة الإماراتي 2-صفر وحقق فوزا صعبا على نصر حسين داي الجزائري 2-1 في المباراة الأخيرة بالدور الأول بقيادة البدري.

ودافع البدري عن الحارس محمد الشناوي ونفى تحمله مسؤولية الخسارة قائلا “الشناوي لم يحالفه التوفيق في بعض الهجمات لكنه لا يتحمل مسؤولية الخسارة.

“الحارس الأكثر جاهزية لدينا سيشارك في مباراة سموحة في قبل نهائي كأس مصر الأسبوع المقبل”.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري الموسم المنصرم دون أي خسارة لكنه تعرض للهزيمة مرتين أمام الفيصلي في أربع مباريات خاضها قبل وداع البطولة.