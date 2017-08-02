الفيصلي الأردني يصعق الأهلي المصري مجددًا ويتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)

كرر الفيصلي الأردني فوزه على الأهلي المصري، على أرضه مستغلا أخطاء بطل مصر في الشوط الأول ليتفوق 2-1 ويبلغ نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وتفوق الفيصلي 1-صفر على الأهلي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في استاد السلام بالقاهرة الشهر الماضي ثم أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة أخرى بالدور قبل النهائي في استاد برج العرب بالإسكندرية اليوم.
وباغت الفريق الأردني منافسه صاحب الضيافة بهدفين في غضون 11 دقيقة بالشوط الأول ليحقق الانتصار وينتظر ملاقاة الترجي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في النهائي يوم الأحد المقبل.
الهدف الأول لـ #الفيصلي أمام #الأهلي_المصري بقدم السنغالي ماندي#الأهلي_الفيصلي#البطولة_العربية#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/t1QQwKBFms
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ أغسطس، ٢٠١٧
وافتتح السنغالي دومينيك ميندي التقدم للفيصلي من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من عدي زهران الذي راوغ علي معلول مدافع منتخب تونس في الدقيقة 26. وسجل المخضرم أحمد فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة بقدمه إثر تسديدة زهران في الدقيقة 37.
الهدف الثاني لـ #الفيصلي أمام #الأهلي_المصري بنيران صديقة بقدم أحمد فتحي #الأهلي_الفيصلي#البطولة_العربية#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/xVIjr47bFO
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ أغسطس، ٢٠١٧
ولم يشفع للأهلي تقليص مهاجمه المغربي وليد أزارو الفارق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة المتوترة.
وفي ظل تألق معتز ياسين حارس الفيصلي، أهدر الأهلي العديد من الفرص للتعويض خاصة عبر أزارو كما منع القائم فرصة خطيرة لصالح جمعة.
أزارو يحرز الهدف الأول لـ #الأهلي_المصري في الثواني الأخيرة#الأهلي_الفيصلي#البطولة_العربية#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/8p6H3Qg65U
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ أغسطس، ٢٠١٧