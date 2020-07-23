تصريحات محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تصريحات محمد صلاح بعد تتويج ليفربول...

صلاح يصبح أول مصري يتوج بالدوري الإنجليزي.

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

رد محمد صلاح نجم ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الفوز على تشيلسي ساخرا، على سؤال بشأن شعوره عقب التتويج باللقب قائلا ”شايف (ترى) الشعور.. (في إشارة إلى شعره الطويل المميز).

وأبدى النجم المصري سعادته بكونه أول لاعب مصري يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا ”بالطبع سعيد.. حصلت على دوري أبطال أوروبا من قبل وشاركت في كأس العالم لذلك فأنا سعيد“.


واحتفل البطل ليفربول بتسلم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير 5-3 على تشيلسي، في قمة عامرة بالأهداف في استاد أنفيلد يوم الأربعاء ليختتم الموسم دون أي هزيمة بملعبه في المسابقة.

وتعني النتيجة أن ليفربول فاز 18 مرة من إجمالي 19 مباراة بملعبه هذا الموسم وتعادل فقط 1-1 مع بيرنلي في وقت سابق هذا الشهر. ورفع رصيده إلى 96 نقطة بفارق نقطة واحدة أقل من رقمه القياسي في الموسم الماضي حين احتل الوصافة.

وبخسارة تشيلسي توقف رصيده عند 63 نقطة ولا يزال بحاجة إلى نقطة واحدة لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث تراجع للمركز الرابع عقب تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع وست هام يونايتد.


وأضاف صلاح ”الحمد لله أكيد سعيد للغاية. يوم تاريخي للنادي.. حققنا لقبا بعد مرور 30 عاما لكن كنا نتمنى وجود الجماهير في الملعب لكن تأقلمنا على الوضع. إن شاء الله الجماهير تكون موجودة العام المقبل ونحتفل معهم.

”يوم تاريخي بالفوز بالدوري للمرة الأولى. إحساس كبير لكن يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. خاصة أن تشيلسي فاز بالدوري على حساب ليفربول قبل بضع سنوات؛ وكان اللاعبون يضعون ذلك نصب أعينهم وسعينا من أجل الفوز“.

وتابع لاعب تشيلسي السابق في لقاء عقب المباراة مع شبكة beIN SPORTS : ”الجميع سعيد اليوم. الكأس كانت ثقيلة بعض الشيء لكن استطيع حملها“.

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