جاكسون موليكا يرفض الأهلي المصري.. وينتظر عرضا من هذا النادي

قالت تقارير صحفية إن "نادي مازيمبي الكونغولي رفض عرض النادي الأهلي المصري للتعاقد مع المهاجم الشاب جاكسون موليكا في الموسم المقبل".

وأشار موقع foot.cd الكونغولي إلى أن إدارة الأهلي المصري عرضت 2.5 مليون دولار على نادي مازيمبي، بالإضافة إلى حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار، إلا أن مسؤولي مازيمبي واللاعب نفسه رفضوا العرض.

وتألق موليكا هذا الموسم مع مازيمبي، خاصة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وشارك في 31 مباراة، وأحرز 14 هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستمر عقد موليكا، البالغ من العمر 20 عاما فقط، مع مازيمبي إلى صيف 2023.

وفي السياق ذاته، قال موقع leopardsactu الكونغولي إن وجهة موليكا المستقبلية ستكون في الدوري الفرنسي، ليغ 1.

وأشار إلى أن مسؤولي ناديي مارسيليا وموناكو يتابعون تطور مستوى موليكا منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع مازيمبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد نهاية أزمة فيروس "كورونا"، وربما تكون تلك العروض الفرنسية هي السبب الرئيس وراء رفض إدارة النادي الكونغولي لعرض الأهلي المصري.