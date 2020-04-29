الكشف عن المواعيد المقترحة لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا.. والإلغاء وارد

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اشترط استكمال نسخة دوري أبطال آسيا في 2020 الحالي، وعدم تأجيلها أو إكمالها في موسم 2021، حتى لا يضطر إلى إلغائها بشكل نهائي بسبب التزامه الحالي مع شركة جديدة تمتلك حقوق المسابقات الآسيوية ابتداء من موسم 2021، حيث وضع موعدا لإكمال دور المجموعات الذي توقف عند الجولة الثالثة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية"، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد وضعت لجنة المسابقات الآسيوية مقترحا مبدئيا لخوض ما تبقى من دور المجموعات بنظام التجمع لكل مجموعة في أرض محايدة، أو يستضيف أحد الفرق مجموعته، إضافة إلى إمكانية خوض مجموعتين في الدولة نفسها لضمان إكمال دور الـ16 بعد تأهل الفرق من المجموعتين.

ولفتت إلى أن شهر أغسطس المقبل يعد الأوفر حظا لاستكمال ما تبقى من مباريات دور المجموعات، إضافة إلى مباريات دور الـ16، فيما ستجرى مباريات ربع النهائي في سبتمبر، بينما نصف النهائي في أكتوبر، والنهائي في نوفمبر 2020.

وشددت على أنه حال لم يتمكن الاتحاد الآسيوي من إكمال مبارياته في دور المجموعات في أغسطس سيذهب للخيار الثاني وهو لعبها في سبتمبر، على أن تكتمل مباريات الأدوار النهائية في أكتوبر، ونوفمبر، وقالت: "يبقى الأهم إنهاء النسخة الحالية قبل يناير المقبل".

ولم تستبعد المصادر إلغاء النسخة الحالية من البطولة، حال استمرار جائحة فيروس كورونا وعدم التمكن من الحد من انتشاره، حيث وضعت لجنة المسابقات والاتحاد الآسيوي أولوية قصوى لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي والسماح بعودة المنافسات الرياضية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أجل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بسبب جائحة كورونا المستجد.

ويمثل السعودية في هذه البطولة أربعة فرق هي الهلال "بطل النسخة الماضية"، النصر "بطل الدوري"، التعاون "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين"، فيما يلعب الأهلي "الرابع".